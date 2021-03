«Dopo “il gatto con gli stivali”, finalmente arriva “Il gatto con la mascherina”. Poiché il Covid prende anche loro? È vero che i gatti hanno sette vite, ma la prudenza non è mai troppa. Soprattutto in una strada dove sono saltate tutte le regole». Lo scrive Borgiac, al secolo Giacomo Borraccino, postando in rete le foto della sua ultima opera di street art per le vie del centro storico di Barletta. Un gatto con la mascherina. «Ora – aggiunge – l’esempio arriva dai gatti. Distanziamento da professionisti. Notate. Appena voi passate sul suo marciapiede, lui si alza con pazienza infinita e si sposta. Ma quando le birre e i birraioli aumentano, lui mette la mascherina. Vedremo. Fine primo tempo».