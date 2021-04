La pandemia spaventa anche il mondo agricolo. Milioni di giornate di lavoro sono andate perdute a causa della diffusione dei contagi e come se non bastasse nell’ultimo Decreto Sostegni gli operatori del comparto sono stati esclusi da ogni tipo di ristoro.

La manifestazione indetta dai sindacati davanti alla Prefettura di Barletta anticipa lo sciopero nazionale programmato per il 30 aprile. La richiesta indirizzata al Governo, come spiegato anche al Prefetto della Bat Maurizio Valiante, è di inserire i lavoratori del settore agricolo tra le categorie da ristorare.

L’aiuto del Governo, spiegano i sindacati, potrebbe mitigare gli effetti nefasti della pandemia sull’intero comparto agricolo. Tra le rivendicazioni dei manifestanti anche l’inserimento del bonus per gli stagionali dell’agricoltura e la sua compatibilità con il reddito di emergenza; la contrarietà al tentativo di semplificare ulteriormente l’uso dei voucher in agricoltura; l’esigenza di rinnovare i contratti provinciali dal momento che le trattative sono bloccate in quasi tutti i territori. E non ultimo, spiegano dalla Flai Cgil, la necessità di estendere la cassa integrazione anche ai lavoratori della pesca.

Il servizio video di News24.City.