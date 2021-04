E’ stato trasportato al Pronto Soccorso con gravi lesioni al torace e alla testa. Inutile il tentativo di trasferirlo d’urgenza in Rianimazione: appena caricato su una barella, il suo cuore ha smesso di battere. La Polizia è al lavoro per cercare di ricostruire le ultime ore di vita del 53enne deceduto in tarda mattinata all’ospedale Dimiccoli di Barletta. Nessuno ha spiegato ai medici cosa sia potuto succedergli: le tre persone che lo hanno accompagnato al Pronto Soccorso si sono subito dileguate. Le ferite sembravano compatibili con un’aggressione ma il destino del 53enne era stato un altro, come hanno chiarito quasi subito le indagini della polizia.

L’uomo era stato investito da un’auto all’incrocio tra via Galilei e via Dimiccoli, nel quartiere Sette Frati. Presumibilmente chi lo ha travolto, si è fatto anche carico di trasportarlo in ospedale. Solo che di fronte alla paura di una denuncia, potrebbe aver preferito far perdere le proprie tracce. E’ l’ipotesi su cui sta lavorando la polizia, cercando di risalire all’identitità delle tre persone che hanno accompagnato il 53enne al Pronto Soccorso.