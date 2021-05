Nota per la movida barlettana, via Mura San Cataldo ha conosciuto nel corso degli ultimi anni una serie di rifacimenti, dalla famosa fontana a pavimento, caduta in disuso dopo poco dalla sua installazione sino ad oggi. Negli scorsi giorni infatti, è stato proprio il sindaco Mino Cannito ad annunciare sulla sua pagina Facebook il “nuovo volto” dell’area, con una serie di fotografie esplicative che mostrano piccoli giardinetti installati nella strada in questione che vanta uno spazioso marciapiede sul quale è possibile transitare e sostare.

La zona è stata ripulita e riqualificata con una piccola area verde adottata dall’associazione culturale no profit Heimat, che ha dato così un nuovo volto a una delle più belle e affascinanti strade della città, una via che dal castello svevo porta nei pressi di Porta Marina, a ridosso del mare sulla litoranea dedicata a Pietro Mennea.

Diverse le lamentele e le denunce dei cittadini che si sono susseguite nel corso degli anni in quanto il volto notturno di Barletta, attivo di consueto in tempi precedenti la pandemia, mostrava al mattino il proprio lascito con bottiglie, lattine e altro genere di rifiuti sparsi in ogni dove e soprattutto nelle zone di sosta di via Mura San Cataldo.

L’augurio è quindi che questa ventata d’aria fresca arrivata nel centro storico della città possa essere accompagnata da una serie di altre azioni di “bonifica” e rivalutazione e soprattutto che un profondo senso civico e il rispetto per la cura, il lavoro e la città stessa possano accompagnare i frequentatori di quest’area e di molte altre preziose per Barletta e un contesto turistico che si auspica possa attivarsi al meglio.