“Esprimo sincera ammirazione e mi complimento per la vostra impresa che ha portato il nome di Barletta in tutti i luoghi attraversati, consentendovi di conquistare la spontanea simpatia e l’affetto di chi avete incontrato durante questa avventurosa esperienza”.

Con queste parole il sindaco Cosimo Cannito ha salutato Ruggiero Graniero, Lucy e Michela Carbone, i tre protagonisti appartenenti alla associazione barlettana “Gli amici del Cammino” che, percorrendo a piedi la via Francigena, sono partiti da Barletta per giungere in piazza S. Pietro a Roma. Si sono misurati con i disagi di un tragitto di complessivi 607 chilometri, percorsi in 120 ore sotto il sole rovente di agosto, precisamente nel periodo dal 7 al 25.

“Devo particolarmente lodare lo spirito che vi ha animati e guidati – ha continuato il primo cittadino – nel coprire un percorso così arduo, reso infinitamente più difficile dalle condizioni climatiche che non vi hanno fermati. Le vostre motivazioni, sintetizzate in un mix di impresa sportiva, sfida dei propri limiti e fede, sono certo nobili. Alla mia approvazione unisco gli apprezzamenti dell’Amministrazione e di tutti i barlettani che hanno idealmente seguito, con entusiasmo, la vostra bella prova che accomuna il desiderio di superare i limiti individuali all’istintiva ricerca di riflessione e crescita interiore”.