Oggi sono stati numerosi i piani scombinati per il crollo di pezzi di cavalcavia sui binari della tratta Foggia-Bari, situazione che ha impedito a diverse persone di spostarsi anche per necessità molto importanti. È stato così infatti per due barlettani in viaggio per affrontare un intervento nel Nord Italia.

«Questa mattina eravamo alle prese con l’organizzazione del nostro viaggio, saremmo dovuti andare in un centro oncologico del Nord per un importante intervento e invece i nostri piani sono stati scombinati all’improvviso. In mattinata infatti è arrivato un messaggio di Trenitalia che ci invitava a rinunciare al nostro viaggio o a cambiare soluzione e all’improvviso ci è crollato il mondo addosso. – così racconta M. stravolta dalla situazione odierna sulla tratta Barletta-Foggia.»

«Abbiamo iniziato a chiamare i nostri figli chiedendo aiuto in questa situazione. Ci siamo recati in stazione chiedendo aiuto agli addetti agli sportelli che erano letteralmente presi d’assedio da tantissimi cittadini nella nostra stessa situazione. Abbiamo chiesto se fosse possibile prendere il nostro treno da Foggia, avremmo fatto la tratta sino a lì in auto, ma l’impiegata ci ha dissuaso dicendoci che forse neanche da Foggia sarebbe partito il nostro treno. Così abbiamo cambiato i nostri programmi, avvisato la clinica e ora ci toccherà affrontare un viaggio di 8-10 ore in automobile, in base alle condizioni del traffico, prima di poter ricevere le cure necessarie.»

Una situazione di grande disagio che purtroppo è stata causata da un guasto ai cavi di alimentazione dei treni per il crollo parziale di un cavalcavia sui binari nel tratto da Cerignola a Trinitapoli.

«In fondo sono contenta, – prosegue la signora – non oso immaginare cosa sarebbe successo se il crollo fosse avvenuto mentre eravamo in treno, magari ne saremmo usciti illesi ma avremmo atteso ore prima che il treno ricominciasse a muoversi.»