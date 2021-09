Si conclude martedì 7 settembre il progetto Fuori le Mura, promosso dal FIOF per Si va in scena 2021. Si tratta di un progetto che ha visto la valorizzazione del patrimonio storico artistico e culturale delle chiese della città di Barletta, con la realizzazione di un video animato con tecnica 2D/3D presentato in Cattedrale lo scorso 24 agosto. L’evento si concluderà con un’installazione fotografica ed una spettacolare performance a cura del gruppo musicale Non solo Gospel, presso la Chiesa di San Giovanni Apostolo martedi 7 alle 20.

Fiof da anni si occupa di promozione della cultura attraverso fotografia, video ed eventi culturali, questo gli ha consentito di creare importanti relazioni con i territori ospitanti, che hanno ne hanno ricevuto un indiscusso feedback. Dal 2004 FIOf ha messo in campo centinaia di inziative, non solo in mabito nazionale ma anche intrnzionale.

Da 28 settembre all’1 ottobre sarà presente in Albania con una mostra fotografica, durante la quale il presidente Ruggiero Di Benedetto stipulerà un accordo di interscambio culturale con l’Albania. Continua la collaborazone con la Cina, che vedrà FIOF e i suoi autori Ambasciatori della Fotografia Italiana all’Internationa Art Photography Festival di Lishui a novembre 2021

Notizie Biografiche

IL CORO:

Il progetto “Non Solo Gospel” nasce nel 2005 dall’idea della sua direttrice storica Simona Guida e dalla sua voglia di unire insieme un gruppo di persone accomunate dalla passione per il canto e in particolare per questo genere di musica in ci si riconosce particolarmente, avendo da sempre una particolare predisposizione per la musica e il canto black. Piano piano il progetto è cresciuto, è andato avanti grazie ad una sempre costante attenzione ai dettagli tecnici e alla scelta degli elementi facenti parte del coro, elementi che nel corso degli anni hanno subito numerose integrazioni e sostituzioni, fino ad arrivare a quella odierna che vede nella compagine del coro 20 coristi di elevato livello artistico e tecnico, voci seguite dal vocal trainer Francesco Ruocco e una band di musicisti altamente qualificati e che collaborano anche accanto ad artisti di fama nazionale.

Tutto ciò ha permesso alla direttrice Simona Guida di poter essere pienamente soddisfatta del livello tecnico raggiunto.

Numerosi i premi vinti nel corso di questi 5 anni: 4 primi premi di carattere nazionale tra cui, il Primo Premio come Miglior Coro Gospel al Venezia Gospel Festival 2007.

Il coro si esibisce dai teatri alle piazze; dalle Chiese alle discoteche e non solo nel periodo natalizio, ma… è un tipo di gospel “di moda” tutto l’anno.

Vanta vari apparizioni televisive (Uno Mattina e la Vita in Diretta) e la partecipazione nel film di Pasquale Falcone “Io non ci casco” con Maurizio Casagrande, Ornella Muti e Mariagrazia Cucinotta.

E’ sempre Simona Guida che si occupa degli arrangiamenti vocali, mentre Francesco Ruocco, oltre ad essere il vocal trainer del coro, ne è anche il pianista.

Il coro ha tenuto concerti in varie location prestigiose, tra cui citiamo il Complesso Monumentale di Santa Chiara a Napoli, la Chiesa Luterana di Via Carlo Poerio di Napoli, l’Aeroporto internazionale di Capodichino e altre…

Nel settembre 2012 hanno collaborato anche ad un programma radiofonico su Radio CRC Targato Italia. Il 16 ottobre 2013 è uscito il loro primo album natalizio : “A Christmas Song for you” in vendita su piattaforma digitale mondiale. Successivamente all’album è stato pubblicato il singolo natalizio dal titolo “Natale Din Don Dan” che ha visto la collaborazione del coro con il grandissimo Gino Paoli. Nel Marzo 2014 collaborano con i grandi Solis String Quartet nel pezzo “Wujek” del Musical “Karol Wojtyla – The Opera Musical”.

A luglio 2014 il coro si aggiudica ben 5 premi ai “Gospel Music Awards Italy 2014”:

MIGLIOR CORO GOSPEL ITALIANO, MIGLIOR ALBUM (A Christmas Song For You), MIGLIOR COLLABORAZIONE (quella con Gino Paoli NEL SINGOLO “Natale Din Don Dan”), MIGLIOR CANZONE DELL’ANNO (la loro “originale versione” di Imagine di John Lennon) e MIGLIOR VOCE MASCHILE (il baritono Giuseppe Peluso).

A gennaio 2015 il coro ha “compiuto” i 10 anni di attività.

Nel 2017) ancora sul grande schermo nel cast del nuovo film di Pasquale Falcone “E se mi comprassi una sedia”, con Gianni Ferreri.

A luglio 2017 il coro è stato nel cast artistico di “Una Voce per Padre Pio” in onda su Rai1 dove ha accompagnato vari artisti, tra cui Sergio Sylvestre e Silvia Mezzanotte.

2 recenti concerti nella splendida cornice dell’isola di Capri: uno in occasione dell’Indipendence Day il 4 luglio 2018 e uno in occasione di “Capri Hollywood” il 30 dicembre 2018, entrambi nella famosa piazzetta.

Il 25 dicembre 2018 nuovamente su Rai Uno, ospiti del programma di Caterina Balivo “Vieni Da Me”.

IL REPERTORIO:

Il repertorio spazia dai brani gospel tradizionali e più antichi riarrangiati in chiave moderna, a quelli più “contemporanei” contaminati del repertorio Gospel degli ultimi tempi, quello di Kirk Franklin, Fred Hammond, artisti ai quali il coro si ispira particolarmente. Ma il nome “Non Solo Gospel” in realtà evidenzia soprattutto una particolare duttilità vocale del coro che si esprime attraverso la scelta di inserire in repertorio anche brani del panorama “pop internazionale”, dai Queen a Lionel Richie, da Stevie Wonder a Michael Jackson, da Aretha Franklin a Ray Charles. Inoltre dal 2013 hanno presentato anche un nuovo spettacolo dal titolo Dance rEVOLUTION che ha riportato “in auge” in maniera del tutto “originale” ma curata del dettaglio i più famosi brani della disco-dance degli anni 70-80…insomma un coro originale e poliedrico.