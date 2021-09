La Giunta regionale, preso atto dell’impossibilità di procedere in tempi brevi alla nomina dei nuovi Direttori Generali della ASL BT e degli IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari e S. De Bellis di Castellana Grotte, ha ulteriormente prorogato, fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla ricostituzione degli Organi, gli incarichi di Commissario Straordinario conferiti con D.G.R. n. 255 del 15/2/2021 all’Avv. Alessandro Delle Donne per la ASL BT, con D.G.R. n. 302 dell’1/3/2021 al dott. Tommaso Stallone per l’IRCCS S. De Bellis, e con n. 375 dell’8/3/2021 al dott. Alessandro Delle Donne per l’IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II.

La Giunta regionale, preso atto dell’impossibilità di procedere, in tempi brevi, alla nomina dei nuovi Direttori Generali della ASL BA, della ASL BR, della ASL TA, e dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari, ha ulteriormente prorogato, fino al termine dello stato di emergenza e comunque fino alla ricostituzione degli Organi, gli incarichi dei Direttori Generali attualmente in carica presso le predette Aziende ed Enti del SSR.