Lo scorso giugno, è stato adottato lo Schema di Piano Territoriale del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto unitamente agli elaborati della VAS e agli altri strumenti di pianificazione e gestione del Parco, (D.C.P. n. 23 del 17.06.2021). Su impulso del PES BAT, la Provincia di Barletta Andria Trani, in qualità di soggetto gestore dell’Area protetta regionale, ha colto l’opportunità di inquadrare gli strumenti di attuazione all’interno delle strategie di area vasta, quali il Contratto di Fiume della Bassa e Media Valle dell’Ofanto, il “Cluster direttrice ofantina” nell’ambito del proposto Contratto Istituzionale di Sviluppo CIS BAT, ma anche tra le declinazioni dei principi del Documento “Next Generation BAT” recentemente approvato. L’incontro pubblico sarà finalizzato a stimolare e favorire ulteriori proposte e contributi in coerenza con gli obiettivi generali e specifici degli Strumenti di Attuazione appena adottati ed in particolare, sarà occasione per dare approfondimento specifico al Piano Pluriennale Economico e Sociale in essi contenuto e per delineare il rapporto tra il riconoscimento dei Servizi Ecosistemici ed il sistema produttivo territoriale.

Saluti

Francesco Divenuto – Presidente del Future Center

Biagio D’Alberto, Ruggiero Di Benedetto – Coordinatori politici PES BAT

Bernardo Lodispoto – Presidente della Provincia Barletta Andria Trani

Interventi

Mauro Iacoviello

Direttore del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

La costruzione e la struttura del Piano del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Giovanni Cafiero

Progettista capogruppo del Piano del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto

Le prospettive di impresa tra Piano Pluriennale Economico e Sociale e Servizi Ecosistemici

Emmanuele Daluiso

Coordinatore tecnico del PES BAT

Il Parco nella visione bioregionale dell’Ofanto – Iniziative programmate

Marco Stigliano

Ufficio del Parco Naturale Regionale Fiume Ofanto