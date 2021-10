Oggi, lunedì 4 ottobre 2021, in Puglia sono stati individuati 64 nuovi casi di positività all’infezione da Covid-19, su 8021 tamponi processati: il tasso di positività è sotto l’1% (0,8%). Il picco giornaliero di contagi è stato riscontrato nella provincia di Lecce (24 positivi), mentre 20 sono i nuovi casi rilevati nella provincia di Foggia; 4 casi nel Barese e nel Tarantino, 5 nella Bat, 6 nella provincia di Brindisi. Per un altro caso è in corso la definizione della provincia. Nella giornata di oggi si è registrato un decesso: è di 6796 il totale delle vittime, dall’inizio della pandemia.

Resta quasi inalterato il numero degli attualmente positivi (2593), mentre sale lievemente quello dei ricoverati. Sono 150 le persone in area non critica (+9) e 16 quelle in terapia intensiva (-1).