Trenta aule per 780 alunni. L’edificio scolastico di via Morelli, a Barletta, potrà finalmente diventare operativo. Il consiglio provinciale della Bat ha infatti approvato la delibera con la quale si procederà alla donazione modale dei terreni a favore della Città Metropolitana di Bari e, poi, alla concessione in sub-locazione alla provincia di Barletta-Andria-Trani sino alla definitiva acquisizione. Si sblocca così una situazione rimasta ferma per anni.

«Il provvedimento consente di restituire alla città una struttura che si trova in un quartiere densamente popolato che rappresenterà un punto di riferimento per l’intero territorio», commentano il presidente della Provincia, Bernardo Lodispoto, e la vicepresidente, Rosa Cascella. La vicenda risale al 2011, quando, nel passaggio del patrimonio dalla provincia di Bari alla Bat, la ditta costruttrice fu privata del diritto di superficie del terreno su cui sarebbe dovuta sorgere la struttura a causa del trasferimento dell’intera proprietà. Alla fine dell’anno scorso è stato siglato l’accordo tra la Provincia, rappresentata dalla vicepresidente Cascella, e la Città Metropolitana di Bari, rappresentata dal sindaco Antonio Decaro, ponendo così le basi per rendere effettivo il contratto di “leasing in costruendo” stipulato nel 2008 dall’allora Provincia di Bari con l’ATI aggiudicataria del finanziamento e realizzazione della scuola. Da qui, una serie di procedimenti da portare a termine, necessari per poter proseguire i lavori. L’edificio, infatti, è incompiuto. «Ma adesso, si potrà procedere celermente – dicono Lodispoto e Cascella – a beneficio della comunità e, soprattutto degli studenti che avranno così nuove occasioni di formazione».