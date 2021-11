Si aggiornano i numeri relativi alla pandemia di Covid in Puglia dove, secondo le informazioni fornite dal bollettino giornaliero della Regione, nelle ultime 24 ore sono stati accertati 262 nuovi contagi, a fronte di quasi 21.600 tamponi analizzati, con un tasso di positività pari al 1,21%.

Un dato in linea con quanto emerso dall’ultimo monitoraggio effettuato dalla Fondazione Gimbe, che segnala un importante aumento dei casi di positività nella regione nella settimana dal 3 al 9 novembre, quando si è registrato un incremento del 17,8% dei contagi rispetto ai sette giorni precedenti. Parallelamente i casi attualmente positivi per 100mila abitanti sono saliti ad 89.

E ad aggravarsi, purtroppo, è anche il bilancio delle vittime con altri 2 decessi registrati tra ieri ed oggi e che portano il totale dei morti a 6.858.

Numeri stabili sul fronte sanitario. I pazienti Covid ricoverati nella regione sono in tutto 174, di cui 155 in area non critica e 19 in Terapia Intensiva. Nonostante un andamento in costante crescita da ormai quasi un mese, resta fortunatamente sotto la soglia di saturazione l’occupazione dei posti letto dei malati, sia in area medica (circa il 6% del totale), che nelle terapie intensive (il 4% del totale).

Si conferma in salita in dato riferito alle persone attualmente positive, che sono in tutto 3.565 mentre si registra un nuovo deciso balzo in avanti dei negativizzati, che raggiungono la cifra complessiva di 264.727, con quasi 200 guariti nelle ultime 24 ore.