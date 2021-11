Siamo ormai alla soglia dei 100milioni di vaccini distribuiti in Italia con 92milioni di dosi già somministrate. Ma la battaglia al Covid-19 prosegue spedita nel Bel Paese aggiungendo piccoli tasselli importanti per contrastare questa quinta ondata di contagi. In Puglia, per esempio, accordo sottoscritto tra Regione-Federfarma-Assofarm per permettere, dalla prossima settimana, la somministrazione di vaccini anti-covid all’interno delle farmacie di comunità convenzionate della Regione. L’annuncio del via libera, dopo il completamento di tutti gli adempimenti organizzativi, durante un incontro che si è tenuto ieri presso il Dipartimento per la Promozione della Salute con i rappresentanti delle associazioni di categoria delle farmacie e con l’Ordine professionali dei Farmacisti.

La Puglia, infatti, deve recuperare un piccolo gap, rispetto alla media nazionale, sulla dose aggiuntiva o quella cosiddetta “booster”. Al momento quasi il 4% della popolazione pugliese ha già avuto la terza dose mentre oltre 3milioni 200mila cittadini hanno ricevuto almeno una dose pari all’82%. Oltre 3milioni e 100 quelli che invece hanno già completato il ciclo vaccinale pari al 79%. Nella popolazione over 60 si raggiunge in Puglia una percentuale di vaccinazioni complete che supera il 95%. Nella fascia tra i 20 ed il 40 anni, invece, si raggiunge l’80%.