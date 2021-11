Indicatori in aumento, ma ancora sotto controllo. La Puglia aggiorna il conto sull’andamento dei contagi da Covid. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 132 nuovi casi a fronte di 16.160 tamponi effettuati. 53 positività sono state rilevate in Provincia di Bari, 39 in quella di Foggia, 2 nella Bat, 23 nel leccese, 1 nel brindisino e 6 in Provincia di Taranto, mentre per altri 8 casi è in corso l’identificazione della provenienza. Il totale dei casi da inizio pandemia in Puglia sfiora quota 276 mila. Dopo due giorni senza decessi, il bollettino odierno fa segnare purtroppo una nuova vittima del virus.

Crescono i ricoveri nel weekend, considerando anche l’aggiornamento epidemiologico di sabato e domenica. Sono 162 i pazienti covid in area non critica, mentre 21 coloro che si trovano in terapia intensiva. Aumenti lievi che ancora non destano particolari preoccupazioni. Stabili gli attualmente positivi negli ultimi due aggiornamenti, 3.821 nel bollettino di oggi, uno in più rispetto a ieri, mentre il salto registrato fra sabato e domenica è stato di 33 contagi attivi in più. Infine sono 130 i negativizzati dal covid in data odierna che portano il totale dei guariti a 265.265.