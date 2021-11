È la voce della giovane cantante barlettana Federica Leone ad essere protagonista del piccolo schermo, scelta dal regista Stefano Reale per la colonna sonora che accompagnerà una delle scene di una fiction onda stasera.

Nella puntata di stasera (la terza) in onda su Canale 5 della fiction “Una famiglia per bene”, girata nei vicoli di Bari vecchia; ci sarà una scena in cui compariranno alcuni nostri concittadini, in primo luogo Federica Leone, che è una cantante barlettana che lavora nell’ambito dell’intrattenimento musicale nel wedding. Federica e la sua band, la Novilunio Super Band sono stati selezionati dal regista tra diverse band musicali per incidere il brano sulle cui note i coprotagonisti gireranno la scena di un matrimonio.

Federica è nata a Barletta, e insieme alla sua straordinaria voce ci saranno alle chitarre Nick Seccia, barlettano anche lui, al sax Alessandro Ragno, barlettano anche lui, e poi alla batteria Costantino Massaro, tranese, e due musici cisti di Bari, Angelo Verbena al Basso e Enrico Elia alle tastiere.