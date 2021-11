«Lorenzo Jovanotti oggi ha annunciato la seconda edizione del Jova Beach Party. Una serie di concerti che, nell’estate del 2022, toccheranno varie spiagge italiane.

No, Lorenzo, non ci siamo!

Le spiagge sono un ambiente delicatissimo, con habitat e specie spesso molto sofferenti (come ad esempio il fratino e la tartaruga comune Caretta caretta). Non sono lo spazio adatto a grandi concerti che, con il loro impatto, comportano danni alla natura talvolta ingenti. Già nel 2019 avevamo manifestato la nostra contrarietà e invitato Lorenzo a localizzare diversamente gli eventi per limitare i danni alla natura.

La scelta di Jovanotti di riproporre il Jova beach Party si muove, purtroppo, in direzione esattamente opposta. Il rischio che le spiagge italiane si trasformino definitivamente in “palasport all’aperto” è altissimo. Ed è molto probabile che altri artisti seguano questa linea, rendendo la situazione ingestibile.

Per tutte queste ragioni, la Lipu rivolge a Jovanotti, come e più che nel 2019, il suo forte e sentito appello: ci ripensi. Porti la musica nei luoghi adatti alla musica e lasci in pace le spiagge».