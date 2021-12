Altri cinque morti e 228 nuove casi di Covid in Puglia nelle ultime 24 ore. Sono questi i dati principali contenuti nell’ultimo bollettino epidemiologico pubblicato dalla Regione che riporta il consueto calo dei tamponi in occasione della festività domenicale.

I nuovi casi su oltre 16 mila tamponi effettuati sono così suddivisi: 92 nella provincia di Foggia, 49 in provincia di Bari, 48 in quella di Lecce, 29 in provincia di Brindisi, 7 in quella di Taranto e infine un solo nuovo caso nella Bat.

Restano stabili i numeri degli ospedali pugliesi. Sono 127 i pazienti ricoverati in area non critica, -2 rispetto alla giornata di ieri, mentre sono 19 le persone che lottano contro il virus nelle terapie intensive, + 2 rispetto a ieri. Continua a salire il numero degli attualmente positivi in Puglia che sono 5.539. Sono invece 138 le persone che si sono negativizzate nelle ultime 24 ore per un totale di oltre 271 mila guariti.

Risale in maniera significativa in Puglia l’incidenza dei nuovi casi settimanali che supera quota 60, ma comunque nettamente inferiore alla media nazionale che al momento è vicina ai 200 casi settimanali su 100 mila abitanti.