La curva dei casi in Puglia continua la sua risalita. Nella giornata di oggi sono stati registrati 414 nuovi contagi a fronte di circa 14.700 tamponi effettuati, dato che risente della frenata delle attività di monitoraggio nella giornata di domenica. E’ Foggia con 146 casi la Provincia con più positività odierne, segue Brindisi con 104, 82 nel leccese, 66 in Provincia di Bari, 8 nella Bat, 3 nel tarantino. 287.569 i contagi totali da inizio pandemia in Regione. Purtroppo dopo lo 0 di ieri, oggi si registrano altri 4 decessi.

Salgono i ricoveri, in maniera anche incisiva negli ultimi due giorni. Sono 152 i pazienti in area non critica negli ospedali covid della Puglia, ben 13 in più tra sabato e domenica, mentre 26 sono coloro che si trovano in terapia intensiva. Poco più di un centinaio invece i negativizzati secondo i dati del bollettino odierno. Infine sale ancora il conto degli attualmente positivi, ad oggi 7.440.