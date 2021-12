La Legge Regionale n.10/2014 prevede che i Comuni adottino il bando per l’assegnazione in locazione semplice di un alloggio E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) almeno ogni quattro anni. Il Comune di Barletta pubblica il bando per 60 giorni e adotta forme di pubblicità idonee a garantirne la massima divulgazione. I Cittadini interessati dovranno compilare e inviare la propria domanda online su un apposito modulo predisposto utilizzando il seguente link:

https://serviziadomanda.resettami.it/barletta, allegando tutta la documentazione richiesta e copia del documento valido d’identità del richiedente. Si potrà accedere al servizio online di domanda sul sito del Comune di Barletta solo con SPID personale (il Sistema Pubblico di

Identità Digitale).

L’ istanza trasmessa in via telematica richiede apposizione e pagamento di una marca da bollo da € 16,00. Per l’acquisto della marca da bollo digitale i cittadini e le imprese possono effettuare il pagamento online scegliendo un Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) abilitato al servizio @e.bollo. È possibile procedere all’acquisto della marca da bollo, ovvero del contrassegno telematico, presso un qualsiasi tabaccaio o un intermediario convenzionato con l’Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione delle domande è il 17/02/2022. Dopo l’istruttoria delle domande l’ufficio competente provvederà a formulare la graduatoria provvisoria sulla base dei punteggi attribuiti ad ogni domanda.

Al bando possono partecipare i nuovi aspiranti all’assegnazione e coloro che sono collocati nella graduatoria definitiva vigente approvata in data 12/04/2018, con l’avvertenza che quanti, pur oggi inclusi nella graduatoria, non dovessero proporre la domanda di partecipazione al presente bando non potranno avanzare alcuna pretesa all’assegnazione di alloggi ERP, stante l’inefficacia della predetta graduatoria.

A seguito dell’assegnazione l’avente diritto sottoscriverà un contratto di locazione semplice con l’Ente gestore (ARCA Puglia Centrale) in cui sono indicate le cause di risoluzione (art.11 L.R.n.10/2014). Il testo del bando è consultabile all’Albo Pretorio del Comune di Barletta. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria gli interessati potranno presentare eventuale ricorso scritto, motivato e documentato, chiedendo parere alla Commissione Provinciale E.R.P. tramite l’Ufficio Casa comunale. Il medesimo Ufficio trasmetterà la richiesta pervenuta, unitamente alle proprie controdeduzioni e ad ogni documento utile alla Commissione, per il rilascio del proprio parere obbligatorio e vincolante sulla graduatoria provvisoria. Dopo il parere della Commissione in ordine alle richieste pervenute, si provvederà all’approvazione e pubblicazione della Graduatoria definitiva. Nel caso di concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio si effettua un sorteggio.

La graduatoria definitiva è pubblicata all’Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi. Gli alloggi sono assegnati secondo ò’ordine progressivo stabilito nella graduatoria. La graduatoria definitiva conserva la sua efficacia fino a quando non viene aggiornata nei modi previsti dalla Legge Regionale n.10/2014. In sede di assegnazione degli alloggi deve essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l’assegnazione.