E’ deceduto nelle scorse ore un 82enne ricoverato in terapia intensiva all’ospedale covid di Bisceglie. Secondo quanto riferito dalla Asl, si trattava di un paziente non vaccinato. E’ la prima vittima nella provincia Bat di questa nuova ondata pandemica. Attualmente in Rianimazione si trovano due donne, una 67enne ed una 56enne, entrambe vaccinate con doppia dose. Nelle ultime 24 ore è cresciuta nuovamente la pressione sull’ospedale Vittorio Emanuele II, dove sono salite a 51 le persone ricoverate per covid, 12 delle quali in attesa di un posto letto. I nuovi ingressi riguardano soprattutto soggetti di età molto avanzata. Diventano 11, infatti, gli anziani ultraottantenni ricoverati, ben 17 le persone di età compresa tra i 70 e gli 80 anni. A cui si aggiungono 11 pazienti tra i 50 e i 70 anni. Sei, invece gli under 40, esclusi i bambini ospitati in pediatria. Tra i ricoverati in 22 hanno ricevuto due dosi di vaccino; 13 gli ammalati con tripla dose; uno solo il paziente con un’unica dose; 9 i non vaccinati.