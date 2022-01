Mancava solo il sigillo del Comitato regionale Figc, ora c’è. L’attività dilettantistica e giovanile del calcio pugliese, dall’Eccellenza al settore giovanile, ripartirà nel weekend compreso tra sabato 29 e domenica 30 gennaio. Lo ha comunicato il presidente Vito Tisci in una nota ufficiale, evidenziando “la priorità di ripartire in massima sicurezza” e il “confronto avuto in queste ore con le Società”, che ha spinto a “programmare il ritorno in campo con la consapevolezza che tutti i nostri tesserati hanno fatto il possibile per garantire una ripresa immediata impegnandosi tanto nella vaccinazione quanto nella prevenzione”. Resta invece fermo il divieto di organizzare gare amichevoli ufficiali e allenamenti congiunti fino alla ripresa dell’attività agonistica mentre le attività di allenamento e preparazione potranno continuare a svolgersi regolarmente come avvenuto fino ad oggi nel rispetto delle vigenti normative anti Covid-19 previste dai protocolli.

Fari puntati allora sul torneo di Eccellenza, che nel caso della Puglia è diviso in due gironi. Si ripartirà nell’ultimo weekend di gennaio dalla terza giornata del girone di ritorno, turno numero 16 in calendario. Il tutto a 42 giorni esatti dall’ultima tornata di partite, giocate il 19 dicembre 2021. Nel gruppo A riprenderà la lotta a due per la vetta tra Barletta e Corato: i biancorossi di Farina sono stati sconfitti per la prima volta nell’ultima gara giocata, il 2-3 del San Sabino contro il Città di Mola e hanno visto il margine sulla formazione di Olivieri ridursi a 3 punti. Nel primo impegno del 2022 il Barletta farà visita al San Severo, settimo in classifica con i suoi 23 punti, mentre per il Corato sarà tempo di sfidare in trasferta il Canosa, decimo alla pari con il Real Siti a quota 14. Le terza della classe, Città di Mola e Unione Calcio Bisceglie, affronteranno rispettivamente San Marco in trasferta e Atletico Vieste in casa. Cercherà invece di proseguire la sua fuga nel girone B il Martina: il club allenato da Massimo Pizzulli guida il raggruppamento con 43 punti, a +11 sull’Ugento secondo e sin qui ha vinto 14 partite con un pareggio e senza mai perdere. Il 2022 sul campo del club della Valle d’Itria partirà dalla trasferta sul campo del Maglie, quarto alla pari con il Castellaneta.