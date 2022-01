L’appuntamento l’hanno già lanciato online, taggandosi a vicenda sui propri canali social. Per vedere di fronte Barletta e Martina occorrerà attendere giovedì 3 febbraio, data fissata dalla Figc Puglia per la finale di andata della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, fase regionale. Gara 1 si giocherà allo stadio Tursi di Martina con fischio d’inizio alle 19 mentre il ritorno è in calendario due settimane dopo, giovedì 17, allo stadio San Sabino di Canosa, casa sportiva del Barletta vista la perdurante indisponibilità del Puttilli, alle 18.

Di fronte ci saranno le due capoliste dei raggruppamenti del torneo di Eccellenza pugliese. Di tre punti il vantaggio del Barletta, inseguito dal Corato, nel girone A, mentre il Martina di Massimo Pizzulli vanta addirittura un +11 sull’Ugento, seconda forza del gruppo B. Dopo la ripartenza del campionato, programmata per domenica 30 gennaio, sarà allora tempo di un immediato impegno infrasettimanale. Al termine della doppia sfida, risulterà vincente la squadra che nelle due gare avrà realizzato il maggior numero di reti. In caso di parità di reti , prevarrà chi avrà segnato il maggior numero di gol in trasferta. Se dovesse persistere ancora la situazione di parità, si procederà con due tempi supplementari da 15′ ciascuno seguiti da eventuali calci di rigore.

La doppia sfida avrà anche un’impronta benefica: entrambe le società, d comune accordo, destineranno il 10% dell’incasso netto alla Società Puglia Lnd solidale, costituita dal Comitato Regionale per sostenere le iniziative benefiche in programma nella stagione sportiva 2021/2022.