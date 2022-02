Si registrano 3898 casi di positività al Covid in Puglia nel bollettino epidemiologico di domenica 13 febbraio. Su 28467 test registrati, il tasso di positività si attesta al 13,69%. Registrati altri sette decessi.

I positivi sono 964 in provincia di Bari, 302 nella Bat, 383 nel Brindisino, 571 in provincia di Foggia, 1132 in provincia di Lecce, 514 nel Tarantino. I casi riferiti a residenti fuori regione sono 18, per altri 14 la provincia è in corso di definizione.

Ancora in calo i casi attivi: oggi le persone attualmente positive sono 97078 (- 1885 rispetto a ieri). Notevole discesa sul fronte ricoveri: le persone in ospedale sono 801 (sedici in meno rispetto a ieri), di cui 742 nei reparti di area non critica (-10) e 59 in terapia intensiva (-6).