Un testacoda e un incrocio tra seconda e terza. Sono le due portate principali nel menù della 18^ giornata del girone A di Eccellenza. Numeri agli antipodi in Vigor Trani-Barletta. Padroni di casa ultimi con 6 punti e una sola vittoria, biancorossi a quota 46 e vittoriosi 15 volte sin qui in campionato. La squadra di Francesco Farina sarà impegnata poi giovedì nella finale di ritorno di Coppa Italia Dilettanti contro il Martina. Passo dopo passo è il mantra del giovane centrocampista Giuseppe Cafagna.

Il Corato, che insegue il Barletta a -3, sarà invece ospite dell’Unione Calcio Bisceglie, in terza posizione ma a distanza di 14 lunghezze. Al Di Liddo i neroverdi vanno a caccia della quinta vittoria di fila, cercando di riscattare il ko dell’andata

Il Città di Mola, quarta forza del campionato, sarà invece di scena a Vieste. Completano il calendario di giornata Canosa-Trinitapoli, Real Siti-Manfredonia, Borgorosso Molfetta-Orta Nova, San Severo-San Marco.

Nel gruppo B il Martina, forte di un +14 sull’Ugento secondo, intravede la bandiera a scacchi. Massimo Pizzulli, rinforzato in settimana da Falconieri, chiede ai suoi di non abbassare la tensione. Trasferta sul campo di un Manduria staccato di 27 punti per Ancora e compagni. Ugento di scena invece contro il Castellaneta in trasferta. Altre sfide in programma: Ostuni-Otranto, Racale-Sava, Virtus Mola-Gallipoli, Grottaglie-Massafra e Toma Maglie-Ginosa.