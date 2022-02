La pandemia fa altre 22 vittime in Puglia. E’ questo il triste bilancio del bollettino epidemiologico odierno diramato dalla Regione Puglia in merito ai decessi. Il totale dei morti da inizio emergenza sanitaria sale a 7.461. I nuovi casi nelle ultime 24 ore sono oltre 6mila a fronte di circa 41.600 tamponi effettuati. 1.680 i contagi registrati in Provincia di Bari, 1.559 in quella di Lecce, poco più di mille nel foggiano, 858 in Provincia di Taranto, 516 nel brindisino e infine 415 positività sono attribuite alla Bat. 29 i casi di residenti fuori regione, 16 sono in via di definizione. Il totale dei contagi in Puglia da inizio pandemia sale così a 687.628.

Se da un lato il numero dei morti si conferma elevato con altri 22 decessi in 24 ore, la situazione negli ospedali covid resta piuttosto stabile, ma la discesa non è ancora netta. Attualmente sono 737 i pazienti in area non critica, meno 4 unità rispetto a ieri, mentre in terapia intensiva ci sono 67 posti letto occupati, in questo caso più 3 unità. Dopo la frenata di ieri, tornano a crescere i negativizzati: secondo i dati odierni sono quasi 8 mila i pugliesi guariti dal covid, il che comporta un’ulteriore discesa degli attualmente positivi che oggi scendono a circa 94.600.