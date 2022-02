È Ivrea la capitale italiana del Libro 2022. L’annuncio del Presidente della Giuria Marino Sinibaldi al Ministro della Cultura Dario Franceschini è stato diramato nel corso della diretta live sul sito ministeriale.

In collegamento dalle rispettive Sedi municipali anche i rappresentanti istituzionali delle altre sette città finaliste, tra le quali Barletta.

Il Commissario Straordinario Francesco Alecci, nel formulare compiacimento ai vincitori, ha inteso elogiare sia il gruppo di lavoro dell’Ente civico per la qualità del progetto concorrente al titolo (predisposto con la cooperazione delle realtà associativo/universitarie e degli istituti di ricerca aderenti al “Patto per la lettura della Città di Barletta”) sia, in parallelo, l’infaticabile impegno del Settore Beni e Servizi Culturali e della Biblioteca comunale “Sabino Loffredo”.

Il Commissario Straordinario Alecci ha voluto inoltre sottolineare come questa esperienza debba rappresentare una significativa opportunità per qualificare Barletta, individuando, attraverso la cultura e accettando coraggiosamente ulteriori sfide sul piano istituzionale, un percorso vincente per l’evoluzione cittadina e di tutta la Comunità territoriale.