Si è concluso in serata di ieri 24 febbraio il Tavolo per le misure per il settore nel Decreto energia, andando incontro alle attese dei tantissimi autotrasportatori in prima linea anche nella nostra BAT a manifestare le loro drammatiche difficoltà.

Venti milioni di euro sono destinati per sostenere il settore dell’autotrasporto nel costo pedaggi; 5 milioni destinati ad implementare la deduzione forfettaria per le spese non documentate; credito d’imposta pari al 15 per cento al netto dell’Iva finalizzato all’acquisto dell’AdBlu per un investimento complessivo di oltre 29 milioni di euro; credito d’imposta pari al 20 per cento al netto dell’Iva per sostenere l’acquisto di GNL, con un investimento complessivo di 25 milioni di euro.

Sono le misure, totale risorse a disposizione 80 milioni, che entrano a comporre il Decreto Energia.

Previsto anche l’insediamento immediato del Tavolo delle regole, per un confronto tra imprese di autotrasporto e committenza finalizzato ad affrontare strutturalmente le esigenze del settore a partire dall’esigibilità della clausola gasolio sia nei contratti scritti che orali da inserire in un nuovo Decreto nel quale ricondurre regole di settore finalizzate a favorire corretti rapporti di filiera.

«Il confronto sulle regole e sulle policy di settore è permanente» – conferma la Viceministra Bellanova – «e si chiuderà solo quando sarà stato possibile formalizzare le soluzioni soddisfacenti per tutte le parti.

Nel frattempo siamo impegnati a procedere rapidamente con il Decreto di riparto del Fondo destinato al settore e a velocizzare le procedure per attivare tutte le azioni già definite a favore dell’autotrasporto».