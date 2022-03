«Oggi abbiamo, inequivocabilmente, conferma del complotto e del tradimento nei miei confronti». Chiaro e aspro il commento dell’ex sindaco Mino Cannito, ricandidatosi alla guida della coalizione di centrodestra, affidato al proprio profilo Facebook. «Finalmente la 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗧𝗔̀ viene a galla – prosegue il post – Non mi sono sbagliato: il mio 𝗖𝗮𝗽𝗼 𝗦𝘁𝗮𝗳𝗳 sarà il mio avversario politico alle prossime elezioni amministrative di Barletta. La persona per la quale nutrivo tanta fiducia e con la quale condividevo tutto. La candidatura di Santa Scommegna covava da tempo, alle mie spalle». Rimarca Cannito, riferendosi alla candidatura decisa dalla coalizione di centrosinistra a guida PD, in contrasto alla propria, chiarendo una posizione che già aveva sostenuto in un suo passato incontro pubblico.

«Io, evidentemente, non ero la persona giusta – conclude – per le loro logiche, perché non mi sono mai piegato e mai mi piegherò alla politica del “potere per il potere”».