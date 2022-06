Il contrasto e contenimento della popolazione di zanzare adulte è disposto dall’Amministrazione comunale d’intesa con la Asl Bt in pieno rispetto delle normative vigenti, soprattutto in termini di impatto ambientale. Tale azione è prevista dalle ore 00.30 alle ore 06.30 nelle varie zone cittadine come da calendario previsto.

«Bassissimo impatto ambientale per una formula di intervento che sta producendo ottimi risultati, ben visibili dall’intera cittadinanza». Così interviene l’amministratore unico avv. Michele Cianci a margine dell’avvenuta pianificazione. «Un’azione costante di monitoraggio ci permetterà una stagione estiva in cui non avremo fastidi dovuti a questi insetti. Continueremo con interventi mirati a vantaggio dell’intera città di Barletta, raccogliendo anche le segnalazioni dei cittadini».

Di seguito il calendario:

• Mercoledì 29 giugno – Centro storico, Santa Maria, Santuario

• Giovedì 30 giugno – Settefrati, Fiumara

• Venerdì 1 luglio – Patalini

• Sabato 2 luglio – Borgovilla, Montaltino, La Boccuta

Si avvisa la cittadinanza di tenere le finestre e balconi chiusi nelle ore e zone previste.