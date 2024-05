Nonostante le voci circolate con insistenza nei giorni e i contatti avvenuti tra le parti nei giorni scorsi, non ci sarebbe ancora un accordo tra il Barletta e l’imprenditore Francesco Agnello. Secondo quanto filtra dalla società biancorossa infatti, la trattativa sarebbe ancora in fase embrionale e, quella con l’imprenditore nativo di Torre Annunziata, sarebbe solo una delle diverse interlocuzioni in corso per la cessione del sodalizio biancorosso. A costituire un particolare nodo è l’attuale debitoria l’IVA, che, stando alle nostre fonti, ammonterebbe a circa 400mila euro e non sarebbe stata sanata nel corso degli ultimi anni.

In settimana, previsto un comunicato da parte del Barletta 1922 attraverso la pagina Facebook biancorossa: la stampa e la piazza attendono dopo una stagione fallimentare e rassicurazioni su dimissioni non ancora arrivate da nessun componente dell’assetto 2023/2024.