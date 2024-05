Parola di Vincenzo Sardaro ideatore e proprietario di El Churrasco, un luogo dove vivere un’esperienza culinaria che è un viaggio nei sapori e nei saperi della carne.

Oltre 21 anni di attività per El Churrasco a Bari, un’idea nata da un viaggio e trasformata in realtà nel capoluogo pugliese in via Guido Dorso 57. La scelta di puntare sulla carne in un luogo famoso soprattutto per il mare come Bari ha però radici importanti e, soprattutto familiari.

Un luogo dove si fa cultura della carne e non semplicemente un pranzo o una cena, un luogo El Churrasco dove ogni dettaglio non è lasciato al caso accanto ad una importante cantina di vini.

La forza di El Churrasco, come ci spiega Vincenzo, da tutti conosciuto come Enzo, è sicuramente la forza di un gruppo di collaboratori rinsaldatosi nel tempo e sempre pronto ad offrire consigli e spiegazioni alla clientela.

Perché scegliere El Churrasco lo ha già spiegato Vincenzo che comunque ci tiene a specificare come la qualità venga abbinata sempre ad un giusto rapporto con il prezzo finale.

