Realismo, quello legato alla squalifica del campo da scontare, e moderato ottimismo, che spinge a credere di poter tornare al Puttilli a settembre. Nel Barletta che guarda alla Serie D la questione stadio tiene banco. Non lo nega Beppe Iannone, che lancia anche un messaggio ai tifosi, con circa 350 abbonamenti sottoscritti nelle prime due settimane.

Ad alimentare il ticketing, oltre al calciomercato, potrebbero esserci anche le migliorie che riguardano la struttura.

Intanto le conferme tengono banco in casa Barletta. Quella di Massimo Pollidori, capitano e barlettano doc, è la prima. Annuncio ufficiale che potrebbe inaugurare una lunga trafila, che comprende nomi come Telera, Visani, Vicedomini, Milella e Russo nel pacchetto over. Da valutare la posizione di Pignataro, trascinatore della scorsa annata.

Il calciomercato alimenta anche fantasie in entrata: in attacco uno dei nomi caldi è quello di Riccardo Lattanzio, ultima stagione a Bitonto e contesto dal Casarano. Sono invece al momento semplici rumors quelli legati a un ex biancorosso come Federico Cerone e a Tiziano Prinari.

