Quasi 8mila negativizzati in un giorno ma anche 5102 nuovi casi di contagio e 5 decessi. Numeri della pandemia da Covid-19 in Puglia che registrano un continuo e progressivo miglioramento dei dati visti anche i quasi 25mila test effettuati. In discesa ancora gli attualmente positivi che ora sono poco più di 74mila dopo aver sfiorato nuovamente i 100mila nei giorni scorsi. Dati che restano comunque d’allerta per quel che concerne i ricoveri.

Da qualche giorno si registra un segno meno anche se, al momento, sono 476 i pazienti in area non critica e 16 in terapia intensiva. Sostanzialmente stabili rispetto a ieri. Oltre 1500, invece, i casi registrati in provincia di Bari seguiti da 1041 in quella di Lecce e dai 921 nel tarantino. A Foggia sono 579 i nuovi contagi mentre a Brindisi 491 e nella BAT 389. Si registrano anche 130 residenti fuori regione contagiati e 24 con provincia in via di definizione.