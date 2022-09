Anche Barletta si prepara ad eleggere il nuovo Parlamento italiano, nelle Elezioni politiche di domani 25 settembre. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23, solo per la giornata di domani. Cento le sezioni comunali dispiegate nel territorio cittadino, per i circa 75.000 elettori barlettani.

I maggiorenni, di cittadinanza italiana, sono chiamati ad eleggere i 400 deputati e 200 senatori, numero totale dei parlamentari ridotto in seguito al referendum costituzionale del settembre 2020; questo accadrà per la prima volta nella storia. Sono stati, quindi, rivisti anche i collegi elettorali. Ogni elettore maggiorenne riceverà, nel proprio seggio elettorale, due schede: una rosa per la Camera dei Deputati e una gialla per il Senato della Repubblica. Ricordiamo che il sistema elettorale, scandito dalla legge detta “Rosatellum”, è un misto fra uninominale (maggioritario) e proporzionale (plurinominale): ricordiamo che il collegio uninominale mette in palio un solo seggio e se lo aggiudica il candidato che avrà ottenuto più voti in assoluto, mentre il collegio plurinominale assegna un numero di seggi tra forze politiche nella stessa proporzione dei voti da queste ottenuti.

Schede Camera Senato 2022 fac simile 1 of 2

Per votare basterà apporre una X sul simbolo del partito prescelto o sul nome del candidato dell’uninominale (quello in cima al riquadro che delimita la coalizione); in quest’ultimo caso, i voti espressi in questa modalità saranno in seguito suddivisi anche tra le liste nella coalizione abbinata.

Si raccomanda di non sovrapporre le schede durante l’apposizione del segno, in modo da non rischiare di macchiare quella sottostante, col rischio di invalidarla.

Il Collegio in cui Barletta vota per il plurinominale della Camera è Andria 03, per l’uninominale è Andria 03; per il Senato, il Collegio plurinominale è Puglia 01, per l’uninominale è Puglia 02. Non è ammesso il voto disgiunto. Per votare è necessario il documento d’identità e la tessera elettorale.