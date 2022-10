Ancora una manifestazione di prestigio organizzata dalla Lega Navale di Barletta. Nelle giornate di sabato 8 e domenica 9 ottobre dalle 10 alle 18, presso la base nautica della Lega Navale di Barletta (zona Litoranea di Ponente) si terrà il primo Trofeo di Kite Surf organizzato per la prima volta sulle coste della nostra città.

L’intero evento è promosso dalla FIV e dalla CKWI con il patrocinio dalla Regione Puglia.

La competizione vedrà in campo oltre 50 atleti ed atlete, provenienti da tutto il territorio nazionale tesserati FIC che si sfideranno a colpi di acrobazie con i loro kite.

In entrambi le giornate ci saranno anche delle attività dimostrative legate al mondo dello sport velico e non solo, infatti per l’occasione saranno messe a disposizioni piccole imbarcazioni a vela della Scuola Vela della Lega Navale di Barletta, tavole SUP e Campi da Beach Volley a cui potranno accedere gratuitamente tutti coloro che vorranno presenziare all’evento.