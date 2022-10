Oggi in Puglia si registrano 1.339 nuovi casi di positività al Covid su 10.198 test giornalieri per una incidenza del 13%. Due le persone decedute. I casi sono così distribuiti per provincia: 455 a Bari, 85 nella Bat, 146 a Brindisi, 162 a Foggia, 327 a Lecce, 151 a Taranto. Sono residenti fuori regione altre 12 persone risultate positive in Puglia. Delle 13.586 persone attualmente positive 134 sono ricoverate in area non critica e 7 in terapia intensiva.

Complessivamente la campagna vaccinale ha erogato sinora 3 milioni e 109.462 dosi di vaccino, di cui 1 milione e 123.434 prime dosi, 1 milione e 88.320 seconde, 832.936 terze e quasi 65mila quarte dosi (64.772). La copertura vaccinale con quarta dose sfiora il 20% (19,9) nelle fasce prioritarie dai 60 anni in poi. Meglio di tutti fanno gli ultraottantenni, protetti con la seconda dose booster per il 34,6%, seguiti da over 70 (19,8%) e over 60 (11,5%).