La sfida più appassionante della scorsa stagione si ripropone anche in serie D. Palcoscenico ritrovato in primavera da Barletta e Martina, avversarie domani al “Puttilli”, a partire dalle ore 16, nel sesto appuntamento del campionato di serie D. Altro giro, altra corsa, altra dimensione agonistica. Approccio differente, però, per le due contendenti. Il Barletta detta legge nel girone H di serie D ed è reduce da quattro vittorie consecutive, tutte con un gol da tre punti. Il Martina, invece, deve fare i conti con una partenza in affanno, colpa anche di un calendario terribile: una sola vittoria ottenuta a fronte di quattro sconfitte. Non vale una Coppa o la promozione in serie D, come nei precedenti della passata annata, ma l’incrocio tra biancorossi e biancazzurri mette in palio una posta importantissima: c’è un Barletta che vuole continuare a primeggiare, c’è un Martina che è in cerca del sussulto utile a cambiare le sorti della propria stagione. Ci sarà da divertirsi in un “Puttilli” che ancora una volta non riuscirà a contenere tutto l’entusiasmo che si vive in questi giorni nella Città della Disfida: altro sold out, infatti, e altri tifosi che resteranno senza biglietto.

Spettacolo assicurato anche nel derby di Puglia che si giocherà al “D’Angelo”, a partire dalle ore 15.30: Team Altamura e Casarano sono squadre di ottima fattura per la categoria. Entrambe puntano ad un campionato di vertice. Entrambe possono ambire al vertice. Nel gruppone di testa ci sono i salentini, imbattuti nelle prime cinque giornate. Devono inseguire i murgiani, pronti a tornare presto nelle prime cinque posizioni. Che derby anche al “Vito Curlo”, con fischio d’inizio previsto alle ore 15. Un derby mai banale quello tra Fasano e Bitonto. Situazione differente per le due squadre: sorrisi a volontà per i biancazzurri, mai sconfitti in questo campionato, circostanze da migliorare per i neroverdi, a caccia della vittoria della svolta. La cerca anche il Molfetta, che dalle 15.30 accoglie il Gladiator al “Paolo Poli”. Biancorossi di Bartoli che hanno nel mirino la prima affermazione nel torneo. Ambizioni diverse per la sfida del “Giovanni Paolo II”: da una parte un Nardò imbattuto, reduce da tre 0-0 di fila, dall’altra la Cavese capolista insieme al Barletta. Vetta nel mirino per il Brindisi: al “Fanuzzi” arriva un Lavello imbattuto da due turni. Completano il programma l’incrocio tra Puteolana e Francavilla in Sinni e il derby tutto campano tra Afragolese e Nocerina. Il girone H di serie D propone ancora una domenica da effetti speciali.

