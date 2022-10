Che domenica di serie D. La solita, insomma. Due derby pugliesi in scaletta nella settima giornata del girone H. Tanti propositi di riscatto, tanta voglia di confermarsi. Alcune squadre a caccia della prima volta. Carico di significati è sicuramente il derby in programma sul sintetico del “Vicino”, a partire dalle ore 15.30: di fronte Gravina e Barletta. I murgiani (cinque pareggi ed una sconfitta in sei partite) hanno nel mirino la prima vittoria in questo campionato, fondamentale per dare una scossa alla propria stagione. Vuole riprendere immediatamente il discorso interrotto domenica scorsa al “Puttilli” il Barletta, presente nel gruppo delle migliori del raggruppamento. Farina con un Pignataro in più per domani: il grande protagonista del “triplete” biancorosso è stato reintegrato in rosa giovedì scorso dopo alcuni screzi con dirigenza e staff tecnico. L’altro derby di Puglia si gioca, alla stessa ora, al “Tursi” di Martina: gli uomini di Massimo Pizzulli, a caccia dei primi punti anche davanti al proprio pubblico, ospitano un Team Altamura che non può proprio permettersi di perdere altro contatto con la testa della graduatoria. Fischio d’inizio su tutti gli altri campi del girone H, invece, fissato alle ore 15. Il Molfetta, a Venosa contro il Lavello, cerca il primo successo in campionato. Il Nardò, imbattuto nel girone H ma reduce da quattro pareggi di fila, gioca a Santa Maria Capua Vetere e misura le proprie ambizioni contro il quotato Gladiator. E poi le tre pugliesi capolista: il sorprendente Fasano fa visita alla Cavese, una delle squadre da battere, il Casarano riceve l’Afragolese, il Brindisi affronta in campo avverso la Nocerina. In scaletta anche un derby di Basilicata: il Francavilla in Sinni, ancora a secco di successi ed ultimo in classifica, ospita il Matera, che ha salutato nei giorni il tecnico Antonio Finamore. Gioca lunedì in posticipo, sempre alle ore 15, il Bitonto, reduce proprio dal successo di mercoledì nel recupero con il Matera. Neroverdi impegnati al “Città degli Ulivi” contro la Puteolana: gara posticipata di 24 ore per la concomitanza con la festa dei Santi Medici Cosma e Damiano.

