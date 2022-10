L’Asd Barletta 1922 comunica la disponibilità, in via eccezionale, di 1000 posti in gradinata per la sfida di domenica 23 ottobre alle 15 contro la Nocerina. L’apertura straordinaria del settore è stata disposta ancora una volta in via straordinaria dal sindaco Cosimo Cannito. I biglietti saranno in vendita dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19.30 di sabato 22 ottobre presso la sede societaria di via D’Annunzio, 6 al prezzo di 13 euro, con ridotto donne e over 65 a 8 euro. Tassativo per la vendita munirsi di documento d’identità.

Vietata la trasferta ai tifosi della Nocerina: il Prefetto di Barletta – Andria – Trani Rossana Riflesso, in conformità all’avviso espresso al riguardo dalla Questura di Barletta Andria Trani che ha condiviso le criticità rappresentate dall’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, al fine di assicurare la piena tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica ed il regolare svolgimento dell’incontro, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.