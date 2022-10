Tutte di domenica, tutte insieme per un turno che promette scintille: tre derby pugliesi, due affari appulo-lucani, altrettanti incroci con realtà campane. È la domenica di serie D dedicata all’ottavo turno del girone d’andata. Torna una sfida dal grande fascino al “Cosimo “Puttilli”: Barletta e Nocerina di fronte, a partire dalle ore 15. Non ci saranno sostenitori ospiti sugli spalti: scelta sacrosanta ed inevitabile dopo quanto accaduto sei giorni fa all’esterno dello stadio, in occasione della partita contro il Brindisi. Mille biglietti in più a disposizione dei tifosi biancorossi e gradinata di nuovo aperta, dopo l’esperimento riuscito contro il Martina. Sul campo sarà sfida tra due squadre che hanno valori importanti: il Barletta vuole ritrovare gol e vittoria, dopo 180 minuti di astinenza. Molossi, con quattro punti in meno in graduatoria, nonostante il recente successo con i messapici, chiamati a dare una identità ben precisa alla propria classifica. Valori in campo decisamente alti anche al D’Angelo, in questo caso si parte alle 15.30: Team Altamura e Brindisi sono state costruite la scorsa estate per stare in alto in classifica. Può e deve fare qualcosa in più l’undici murgiani, che ha vinto soltanto due partite sulle sette giocate. Buono l’approccio con la nuova stagione dei messapici, che però domenica hanno perso il primato in classifica. Semplice incidente di percorso, quello del San Francesco contro la Nocerina? Lo dirà il tempo. Derby di Puglia molto atteso anche al Paolo Poli: start alle 15. Il Molfetta, reduce da due pareggi consecutivi, insegue la prima vittoria in campionato. Il Bitonto, con sei punti nelle ultime due esibizioni, cerca continuità di risultati. Secondo precedente tra biancorossi e neroverdi in questa stagione, dopo quello vinto dai molfettesi in Coppa Italia. Intrigante anche l’incrocio del “Vito Curlo”, con fischio d’inizio alle ore 16. Il Fasano imbattuto, capolista insieme al Casarano, vuole prolungare il momento felice. Gravina che non ha mai vinto ed è pronto per sfatare il tabù. Si gioca sul neutro di Ugento, a porte chiuse, Nardò-Francavilla in Sinni: il Giovanni Paolo II è squalificato. Salentini mai sconfitti in campionato, ma reduci da cinque pareggi di fila. Il Casarano, invece, difende la leadership del raggruppamento sul campo del Matera: debutto sulla panchina dei lucani di Salvatore Ciullo. Impegno esterno per il Martina, che affronta la cenerentola Puteolana: occasione da sfruttare per dagli uomini di Massimo Pizzulli. Impegno esterno anche per il Lavello: c’è l’Afragolese. E poi il derby tutto campano tra Gladiator e Cavese. Ci sarà da divertirsi anche per questa domenica con il girone H di serie D.