Giovedì 27 ottobre, sulle acque di San Sebastian, in Spagna, prenderanno il via i Campionati Europei di Coastal Rowing – sia per nazioni che per club – e Beach Sprint – solo per nazioni – in programma fino a sabato 29 ottobre. Per la manifestazione remiera continentale, il Direttore Tecnico Francesco Cattaneo ha ufficializzato la partecipazione di otto equipaggi azzurri, due nel Coastal Rowing (uno maschile e uno misto) e sei nel beach sprint, tre nella categoria Senior (uno maschile, uno femminile, uno misto) e tre in quella Junior (uno maschile, uno femminile, uno misto). Sei invece le barche di società iscritte agli Europei per club nelle specialità endurance. Da segnalare in azzurro la presenza dei tre equipaggi in luce lo scorso metà ottobre alle World Rowing Beach Sprint Finals di Saundersfoot, in Galles: il doppio misto campione mondiale Junior dei fratelli Michelangelo e Alessandra Quaranta, il singolo Junior femminile bronzo iridato di Federica Chisena, il singolo Senior maschile di Giovanni Ficarra che ha strappato il pass per i World Beach Games di Bali 2023. Di seguito la composizione delle imbarcazioni in gara in Spagna:

SQUADRA NAZIONALE

BEACH SPRINT

JUNIOR

SINGOLO MASCHILE

Sebastiano Laurenti (SC Firenze)

DOPPIO MISTO

Michelangelo Quaranta, Alessandra Quaranta (CC Barion)

SINGOLO FEMMINILE

Federica Chisena (LNI Barletta)

SENIOR

SINGOLO MASCHILE

Giovanni Ficarra (CC Peloro)

DOPPIO MISTO

Federico Garibaldi, Alice Ramella (SC Santo Stefano)

SINGOLO FEMMINILE

Alice Ramella (SC Santo Stefano)

SQUADRA NAZIONALE

COASTAL ROWING

SINGOLO FEMMINILE

Elisa Arcara (SC Lecco)

DOPPIO MISTO

Violante Lama, Roberto Pusinelli (Canottieri Ichnusa)

EQUIPAGGI SOCIETARI DI COASTAL ROWING

QUATTRO DI COPPIA FEMMINILE

Canottieri Montefeltro (Viola Patrignani, Violante Lama, Alice Meloni, Elena Joanna Armeli, Eugenio Balducci)

DOPPIO MASCHILE

S Ginnastica Triestina Nautica (Andrea Milos, Stefano Morositano)

SINGOLO MASCHILE

SC Padova (Simone Martini)

SINGOLO FEMMINILE

Rowing Club Genovese (Annalisa Cozzarini)

DOPPIO FEMMINILE

Canottieri Gavirate (Ludovica D’Epifanio, Elena Joanna Armeli)

DOPPIO MISTO

Canottieri Ichnusa (Violante Lama, Roberto Pusinelli)