Un anno dalla scomparsa di Claudio Lasala, il 24enne ferito mortalmente con una coltellata nel centro storico di Barletta al termine di un banale litigio con due ragazzi poco più giovani di lui, finiti sotto processo con l’accusa di omicidio volontario. Una tragedia che in città nessuno ha dimenticato. Una storia che gli alunni della 2aB dell’Istituto Comprensivo “D’Azeglio – De Nittis” hanno voluto rievocare dando vita a 24 favole confluite in un libro edito da Laterza. Brevi composizioni che hanno per protagonisti gli animali per raccontare in maniera figurata le insidie che si celano nel mondo che ci circonda. L’opera è stata presentata dagli stessi alunni nel corso di un incontro pubblico ospitato nella sala rossa del castello, a cui hanno preso parte anche i genitori di Claudio Lasala e le autorità del territorio.

Le illustrazioni del libro sono opera della pittrice e professoressa Antonella Palmitessa

La presentazione del libro è stata curata dal centro studi Barletta in Rosa, presieduto da Mariagrazia Vitobello, docente dell’Istituto Iomprensivo “D’Azeglio-De Nittis” che ha guidato i ragazzi nella composizione delle favole.