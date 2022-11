Senza Francesco Farina, squalificato per un turno, e con tanta voglia di tornare a vincere dopo quattro turni di astinenza, costellati di rimpianti. È il bagaglio che accompagna il Barletta alla sfida casalinga contro l’Afragolese in programma domenica per la decima giornata del girone H di Serie D. L’allenatore biancorosso è stato fermato per un turno a causa “di un’espressione offensiva nei confronti del pubblico di Casarano”, si legge sul referto arbitrale. Non ci sarà quindi nel match che inaugurerà il novembre biancorosso, completato dalla trasferta di Brindisi e dalle sfide contro Lavello, Altamura e Puteolana. Nello specchietto retrovisore c’è l’amarezza per gli episodi controversi nell’1-1 del Capozza. Dove il Barletta ha recriminato per il gol annullato a Petta e per un contatto da rigore su Lavopa.

La vittoria intanto manca dal 2 ottobre, con l’1-0 sul neutro di Bisceglie contro il Bitonto. Il Barletta, attardato di due lunghezze rispetto alla zona playoff, non ha però perso certezze. Il gioco non è mai mancato, nonostante i tre punti ottenuti tra Martina, Gravina, Nocerina e appunto Casarano. direttore generale Beppe Iannone ha già anticipato possibili interventi nel mercato di riparazione di dicembre.

Inevitabile pensare che i rinforzi possano arrivare in attacco, con una squadra che oggi ha segnato meno di tutti nel girone, appena 6 gol. Da valutare in vista dell’Afragolese le condizioni di Pignataro, out a Casarano per noie muscolari. Intanto, in attesa di comunicazioni di un’eventuale apertura della gradinata, si va verso il tutto esaurito nei posti a disposizione sugli spalti del Puttilli per il match di domenica.

