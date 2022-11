Barletta, Bitonto e Molfetta vogliono tornare a vincere, Team Altamura vuole continuare a scalare la classifica, Gravina cerca la prima vittoria. Sono solo alcuni degli spunti che offre la decima giornata del campionato di serie D, che propone tre derby pugliesi e tanti abbinamenti interessanti. A partire da quello del “Cosimo Puttilli”: Barletta contro Afragolese, con fischio d’inizio alle ore 14.30. Quattro gare di fila senza successi per i biancorossi di Francesco Farina, due punti nelle ultime tre esibizioni per i campani. Lo scontro diretto può essere occasione di riscatto per compagini che hanno tutte le carte in regola per puntare ad un posto tra le prime cinque. Il resto, poi, lo racconterà il mercato di dicembre. C’è grande attesa, inutile nasconderlo, per il derby di Puglia in programma al “Paolo Poli”, a partire dalle ore 15.30. Molfetta contro Gravina: in due hanno collezionato un solo successo in diciotto partite. La posta in palio è davvero elevata nella bagarre salvezza. Mancano ancora tante giornate al termine, ma i punti per biancorossi e murgiani cominciano ad essere pesanti. Sull’altra sponda della Murgia, invece, c’è un Team Altamura che vuole presto inserirsi nei giochi che contano. La vittoria di Nocera Inferiore può rappresentare la scossa alla stagione. Ora serve continuità alla squadra di Ciro Ginestra, che domani ospita al “D’Angelo” un Lavello sempre ostico da affrontare. Ha bisogno di ritrovare fiducia e punti il Bitonto, reduce da due ko di fila: missione non semplice per i neroverdi di Valeriano Loseto sul campo della capolista Cavese. Gli altri due derby pugliesi si giocano al “Giovanni Paolo II” di Nardò e al “Vito Curlo” di Fasano. C’è Nardò contro Martina alle ore 15: neretini ancora imbattuti in questo campionato e distanti tre soli punti dalla vetta del girone H, occhio alla compagini della Valle d’Itria, che in trasferta ha già vinto ben tre volte. Vuole riprendere il cammino interrotto a Francavilla in Sinni, invece, il Fasano: di fronte, a partire dalle ore 16, un Casarano che pareggia da tre gare e che non può permettersi di perdere altro contatto dalla capolista Cavese. Impegno esterno per il Brindisi, di scena a Matera. Il Francavilla in Sinni affronta a Santa Maria Capua Vetere il Gladiator. Programma del decimo turno completato dal derby tutto campano fra Puteolana e Nocerina.

