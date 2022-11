A Barletta torna “Fight and dance”, evento di caratura internazionale tra i più importanti del panorama italiano organizzato dalla palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi. Circa 60 gli atleti attesi per la manifestazione, in calendario domenica 13 novembre all’Ipanema Club in via Regina Elena. Patrocinata da CONI, FPI, CSEN e WPFK pro (rappresentati a Barletta dai vertici regionali e nazionali), la serata avrà il via alle 17 e terminerà a mezzanotte. Vedrà la partecipazione di atleti e professionisti di ogni età. Un viaggio nelle discipline di pugilato, kickboxing, k1 e Muay Thai.

Ricchissima la partecipazione anche di giovanissimi atleti e bambini,per un evento che alternerà anche esibizioni artistiche con momenti di musica e spettacolo. “Sarà una bella giornata da vivere tutti insieme – assicura Antonio Lisi, coach e maestro della Sportslab – per il sesto anno consolidiamo questa tradizione in città, sperando che si tratti solo di un tassello in un cammino ben più ampio. Noi siamo fieri di portare la magia di questa iniziativa a Barletta e come avvenuto in passato scriveremo insieme un piccolo pezzo nella storia di questa disciplina”. Atteso dagli appassionati di tutto il territorio regionale e del sud Italia, Fight and dance “sarà una festa dello sport – assicura Lisi – all’insegna del sano agonismo. Ci aspettiamo una risposta imponente da parte di appassionati e semplici curiosi”.