Da lunedì 14 novembre sono programmati lavori per il potenziamento della rete elettrica ENEL Distribuzione S.p.A. lungo quattro percorsi urbani.

Gli interventi della società appaltatrice comporteranno la manomissione del tratto stradale nelle vie Galliano, Mura del Carmine, Prascina (da via S. Donato a via Scommegna) e in vico Paraticchi.

In proposito, al fine di disciplinare la circolazione veicolare e salvaguardare la pubblica e privata incolumità, è stata emanata dall’Ufficio Tecnico del Traffico dell’Ente un’ordinanza dirigenziale.

Il provvedimento istituisce sino a fine lavori il divieto di sosta con rimozione dalle ore 0.00 alle 24.00, nonché il senso unico alternato gestito da movieri sulla parte di carreggiata utile alla circolazione, specie in via Prascina, con particolare attenzione nel tratto da via S. Samuele all’ingresso dell’area terminal bus di via Manfredi.

Ovviamente la ditta esecutrice, organizzando la segnaletica in prossimità del cantiere avrà facoltà di gestire i divieti modulandoli in relazione alle difficoltà tecnico/operative, adottando le precauzione utili per eliminare ogni insidia agli utenti della strada.