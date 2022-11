Riportare il vecchio al nuovo, il dimenticato al rammentato, al “rammendato”, al rinnovamento: è la cifra del progetto di Antonio Binetti, subacqueo ambientalista barlettano di cui avevamo già scritto a gennaio.

L’iniziativa prende il nome di Ditelo ai bambini, un leitmotiv significante e significativo, che esplicita le sue intenzioni: educare le generazioni in germoglio, che sono ancora avide di nutrimento, di scoprire e di capire, in modo che in loro si coltivi il seme del rispetto ambientale.

La mostra, realizzata in concertazione con l’associazione “Ripartiamo da Ariscianne”, sarà esposta gratuitamente al Castello Svevo di Barletta dal 18 al 27 novembre dalle 9 del mattino alle 19 di sera e conta la partecipazione di alcuni artisti locali: Angiolo Barracchia, Borgiac, Sabino Cassatella, Savino Corvasce, Susanna Conversano (3 Place Andria), Scuola di Bari (Barletta), Miriam Doronzo, Nunzia Guacci (Retake Barletta), Silvio Lopez, Antonella Palmitessa, Teresa Piccolo, Michela Rociola (Scartoff), Valentina Saracino (Saval), insieme a Gennaro Corcella, un art designer che esporrà gioielli realizzati con i rifiuti riemersi dal mare.

Già qualche mese fa, quando Antonio raccontò ai nostri microfoni i prodromi atavici del suo progetto su biodiversità e oggetti vintage, spiegò che l’attività subacquea da lui praticata da sempre riporta a riemersione gioielli di ogni tipo, “ammantati” da immondizia. Da questo e per questo è nata dunque l’idea di cambiare format per veicolare la conoscenza, di rendere questo processo un processo anche e soprattutto piacevole, ludico, estetico, attraverso un approccio visivo: il racconto dello sguardo.

Un antico lavavetri del 1980, vecchie bottigliette per bambini dell’annata 2002, accendini (con tempi di decomposizione dai cento ai mille anni), una lattina di plastica direttamente dagli anni Novanta, addirittura un deodorante per donne BAC, arrivato “nel futuro” dagli anni Ottanta: tanti i reperti che, quarant’anni dopo la loro commercializzazione, ancora albergano nelle nostre acque indisturbati ma “disturbando” l’ecosistema, e che Antonio rivitalizza, raccontandone la storia, una storia che arriva da molto lontano e che ha percorso lunghe traiettorie d’oceano.

Presenti agli incontri anche il geologo Alfredo De Giovanni, autore de Fatti Albero e Antonello Fiore, presidente di SiGEA, autore del volume I tre cittadini.

Una piccola anteprima per i nostri lettori, fiore all’occhiello dell’esposizione: una Marilyn Monroe svestita del suo celebre abito color carne di Bob Mackie ma interamente ricoperta di lattine, ridipinte e accorpate nel suo ammirabile volto. Solo una delle sorprese che Ditelo ai bambini ha in serbo per i barlettani, per cui vi conviene non mancare e soprattutto, raccomandazione essenziale: ditelo ai bambini. Anzi, come ha suggerito l’artista barlettano Borgiac: “Bambini, ditelo ai grandi. Perché i grandi non se lo dicono più”.

EVENTI:

Venerdì 18 novembre, ore 9:30 SALA ROSSA:

Presentazione – Saluti istituzionali (Comune di Barletta – ARPA Puglia), presentazioni introduttive alla

mostra a cura di ARPA Puglia e Associazioni Ripartiamo da Ariscianne (SIGEA Puglia, sub ambientalista

Antonio Binetti, Italia Nostra sezione di Barletta, Legambiente circolo di Barletta, Fra Storia e Natura), la

biblioteca ambientale di ARPA Puglia a cura di Maria Lucia Mongelli.

Lunedì 21 novembre, ore 16:00 SALA ROSSA:

Qualità delle acque di balneazione, microplastiche e schiume a mare – Nicola Ungaro (ARPA Puglia).

Martedì 22 novembre, ore 10:30 SALA ROSSA:

Le attività di ARPA Puglia nel monitoraggio degli odori – Magda Brattoli (ARPA Puglia).

Martedì 22 novembre, ore 18:00 SALA ROSSA:

presentazione del volume di Alfredo De Giovanni “Fatti albero” con la presenza dell’autore.

Mercoledì 23 novembre, ore 16:00 SALA ROSSA:

Gestione delle biomasse spiaggiate, ecosistemi costieri barlettani nell’ambito degli studi condotti da ARPA

Puglia – Enrico Barbone (ARPA Puglia).

Giovedì 24 novembre, ore 16:00 SALA CONFERENZE (EX CAPPELLA):

Gestione sedimenti, con riferimento agli interventi di dragaggio e a quelli di ripascimento artificiale del

litorale barlettano – Giuseppe Locuratolo (ARPA Puglia).

Sabato 26 novembre ore 17 SALA ROSSA

Presentazione del libro “I tre cittadini” di Antonello Fiore (SIGEA-APS) con la presenza dell’autore.

A cura di Carol Serafino