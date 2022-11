Oltre 60 atleti in gara, decine di incontri ed esibizioni vissuti in una sola giornata, un pubblico composto da più di 500 spettatori e da tanta gente in piedi pur di assistere all’evento. Successo di sport e numeri per la sesta edizione di Fight and dance, evento di spessore internazionale ospitato domenica 13 novembre 2022 dall’Ipanema Club di Barletta.

La manifestazione organizzata dalla palestra Sportslab del maestro Antonio Lisi di Barletta e patrocinata da CONI, FPI, CSEN e WPFK pro ha portato nella città della Disfida atleti e professionisti di ogni età che si sono sfidati tra pugilato, kickboxing, k1 e Muay Thai.“Dopo tre anni di stop forzato causa Covid siamo ripartiti. – sottolinea Antonio Lisi, coach e maestro della palestra Sportslab– il territorio chiede sempre più eventi del genere. . Le aspettative sono state soddisfatte in pieno, abbiamo avuto una grossa affluenza di pubblico e sono felice di poter riportare gli sport da combattimento a Barletta. Vogliamo crescere e speriamo di poter continuare così”.

La domenica barlettana ha visto la partecipazione di protagonisti di ogni età: dai ragazzi più giovani, di 12 anni, fino a professionisti abituati alla pressione di match internazionali. A distinguersi per la società di casa sono stati Daniel Ragnatela e Giuseppe Filograsso nel Kick Boxing, Fabio Monterisi nel K1, Daniele Scuro (K1 professionisti) e Corrado Corvasce, che nel K1 professionisti ha superato il brasiliano Dojo Nascimiento. “Abbiamo ospitato atleti di fama nazionale e internazionale, con 7 match pro – ricorda con orgoglio Lisi – siamo partiti dai più piccoli per arrivare agli adulti, comprendendo anche match tra ragazze: è stato un evento trasversale. Abbiamo superato le aspettative”.

Lo sguardo è già rivolto alla prossima edizione. “Barletta e il territorio pugliese rispondono sempre presente, vuol dire che queste discipline stanno prendendo sempre più piede. Speriamo che la passione verso questi sport possa crescere sempre di più”.