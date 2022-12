Barletta ricorda i suoi figli che con le loro qualità morali e professionali hanno dato lustro alla Città e lasciato una impronta indimenticabile in chi li ha conosciuti.

Martedì 13 Dicembre si terranno due cerimonie per altrettante intitolazioni.

La prima è rivolta alla memoria di Vittorio Grimaldi, politico e giornalista barlettano, a cui viene dedicato il Piazzale retrostante Palazzo di Città che sarà denominato, appunto, ”Largo Vittorio Grimaldi”. La cerimonia è prevista per le ore 10,00.

Alle 10,30 si terrà un secondo appuntamento: l’intitolazione di una via (che congiunge Via Carlo Ettore Borgia a Via Vito Antonio Lattanzio) a Vittoria Titomanlio, insegnante e impegnata in politica, che nel 1946 fu una delle 21 donne elette nell’Assemblea Costituente.

Ad ambedue le cerimonie saranno presenti il Sindaco Cosimo Cannito, rappresentanti della Giunta e del Consiglio comunale.