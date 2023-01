“Mi è giunta notizia che molti tifosi occupano la curva nord pur avendo acquistato i biglietti per la tribuna o per la gradinata”. Lo scrive in una nota ufficiale il sindaco di Barletta Mino Cannito a poche ore da Barletta-Gladiator, partita in calendario allo stadio Puttilli domenica 8 gennaio alle 15.30.

“Considerato che ciò comporta una situazione di pericolo per la sicurezza chiedo a tutti di rispettare il posto come previsto dal biglietto acquistato. Vi chiedo, inoltre, di recarvi allo stadio il prima possibile per consentire le operazioni di controllo e di verifica dei tagliandi da parte del personale incaricato. Sono certo che lo spirito di collaborazione e il senso di responsabilità di tutti noi tifosi, innamorati dei colori biancorossi, ci permetterà di andare allo stadio Puttilli con gioia e serenità e di vivere questo pomeriggio di sport e divertimento in piena sicurezza per tutti con particolare attenzione alle famiglie presenti insieme ai loro bambini, giovanissimi tifosi di oggi e di domani”.